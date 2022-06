Jogador do Benfica manda calar adeptos do F. C. Porto e jogo acaba com confusão

JN Hoje às 19:37 Facebook

O jogo deste sábado entre o F. C. Porto e o Benfica, no jogo 4 da final do play-off do campeonato nacional de basquetebol, ficou marcado por uma confusão no final.

Ivan Almeida, que este sábado denunciou alegados insultos racistas no último jogo com os azuis e brancos, mandou calar os adeptos do F. C. Porto depois do Benfica se sagrar campeão nacional no Dragão Arena.

Uma atitude que não agradou a Max Landis, jogador dos dragões, que foi pedir justificações aos encarnados, o que gerou uma confusão durante breves instantes. Arnette Hallman conseguiu acalmar os ânimos e a festa do Benfica prosseguiu sem mais incidentes.

O Benfica venceu, este sábado, o F. C. Porto, por 63-91, no jogo 4 da final do play-off do campeonato nacional de basquetebol, e sagrou-se campeão nacional.