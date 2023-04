Jogador do Benfica tenta agredir o árbitro e é desqualificado

JN Hoje às 23:29 Facebook

Ivan Almeida, jogador do Benfica, não regressou para a segunda parte do jogo com o Sporting, no Pavilhão da Luz, a contar para a sexta jornada da segunda fase da Liga.

Segundo o que o JN apurou, o interacional cabo-verdiano tentou agredir o árbitro Sérgio Silva, no acesso aos balneários, provocando confusão no túnel, com presença de polícia. O jogador recebeu a segunda falta técnica, acabando desqualificado, devendo ser alvo de processo por parte do Conselho de Disciplina da federação.

O Benfica venceu (99-86), este sábado, no Pavilhão da Luz, o Sporting em jogo da 6.ª jornada da segunda fase do campeonato nacional de basquetebol. Com este resultado, o clube encarnado assume o primeiro lugar com 51 pontos, mais um do que o Sporting e mais três do que o F. C. Porto que, este sábado, visita a Ovarense.