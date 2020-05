Jogador do Benfica testa positivo para a covid-19

JN Hoje às 21:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica anunciou, este domingo, que o médio David Tavares acusou positivo aos testes efetuados à covid-19.

Segundo o emblema da Luz, o jogador, de 21 anos, já foi submetido a uma contra-análise, que confirmou o resultado inicial, "encontrando-se bem, assintomático e a cumprir isolamento".

O Benfica referiu que na passada sexta-feira foram realizados testes de diagnóstico à Covid-19, sendo o jovem médio o único a acusar positivo.



O caso de David Tavares foi revelado no dia em que foram conhecidos cinco casos de covid-19 no Famalicão e um no Moreirense, horas depois de o Vitória de Guimarães, ter anunciado três positivos ao novo coronavírus no plantel.