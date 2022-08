Jogador do Borussia Dortmund investigado por agressões à ex-namorada grávida

Nico Schulz está a ser acusado por alegadas agressões à ex-namorada. Borussia Dortmund já garantiu, em comunicado, que, para já, não vai aplicar nenhuma sanção disciplinar ao jogador.

Uma das figuras do Borussia Dortmund, Nico Schulz, ficou de fora do encontro contra o Bayer Leverkusen, que marcou o arranque da nova temporada, e sabe-se agora que o motivo não é desportivo, mas sim relacionado com um assunto fora das quatro linhas. Segundo o jornal "Bild", o defesa de 29 anos enfrenta uma acusação de violência doméstica.

A mesma publicação, que teve acesso ao processo, revela que Schulz foi acusado de ter agredido a ex-namorada na barriga quando esta estava grávida e a duas semanas de entrar em trabalho de parto, para interromper a gravidez. Também foram publicadas várias mensagens trocadas entre o ex-casal e, numa delas, a alegada vítima acusou o atleta: "agrediste-me no meu apartamento".

O Borrussia Dortmund já emitiu um comunicado e esclareceu que, além de Schulz garantir ser inocente, não vai, para já, aplicar nenhuma sanção disciplinar ao jogador, embora se reserva ao direito de agira "a qualquer momento" assim que existam mais informações sobre o caso.

"O jogador contesta as acusações criminais que foram feitas contra ele. Nico Schulz informou-nos que se defenderá dessas acusações com a ajuda de um advogado e, além disso, pede que a presunção de inocência seja aplicada", pode ler-se no comunicado. As alegações que foram feitas - das quais o Borussia Dortmund não tinha conhecimento algum até que surgiram as notícias - são extremamente sérias e chocantes para o BVB. O Borussia Dortmund leva o assunto muito a sério e distancia-se de qualquer forma de violência. No entanto, o Borussia Dortmund não faz parte do processo e não tem informações sobre os arquivos de investigação ou as acusações criminais que aparentemente estão pendentes", pode ler-se.

Em caso de condenação, o jogador poderá ser obrigado a cumprir uma pena que pode ir até aos 10 anos.