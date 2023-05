Jogador do Brentford suspenso oito meses devido a apostas desportivas

Daniel Martins Hoje às 20:56 Facebook

Avançado inglês Ivan Toney estará suspenso de qualquer tipo de atividade futebolística até 16 de janeiro de 2024.

Em comunicado, a Federação Inglesa de futebol (FA), suspendeu o ponta de lança inglês da equipa do Brentford F. C. pelo período de oito meses com a suspensão a ter efeito imediato.

Esta suspensão deve-se ao facto de o avançado inglês ter quebrado a regra E8 da Federação Inglesa, que proíbe jogadores de apostarem ou compartilharem informações para apostas nos seus campeonatos.

No período entre janeiro de 2017 e janeiro de 2021, Toney foi acusado de 262 violações a essa mesma regra. A Federação Inglesa acabou por retirar 30 acusações, tendo o avançado admitido as 232 restantes. Para além da proibição de competir, o jogador de 27 anos ainda terá de pagar uma multa de 58 mil euros.

Ivan Toney vinha a fazer uma boa campanha no campeonato inglês onde, até ao momento, tinha apontado 20 golos em 33 partidas.

O internacional inglês por uma ocasião, só poderá treinar com a equipa do Brendtford após cumprir quatro meses da sua suspensão, ou seja, a 17 de setembro de 2023.