Jogador do Celta de Vigo condenado a quatro anos de prisão por abuso sexual

Santi Mina, jogador do Celta de Vigo, foi, esta quarta-feira, condenado a quatro anos de prisão e ao pagamento de uma multa de 50 mil euros por abuso sexual. O atleta também foi afastado dos treinos.

O Tribunal de Almería condenou, esta quarta-feira, Santi Mina a quatro anos de prisão. O avançado do Celta de Vigo, de 26 anos, foi julgado por abusos sexuais a uma mulher, que terão acontecido em 2017. Em junho desse ano, Santi Mina, que na altura jogava no Valência, estava de férias com o amigo e também jogador David Goldar - que também foi constituído arguido mas acabou absolvido e ilibado de qualquer responsabilidade penal - quando terá abusado de uma mulher.

A juíza do Tribunal de Almería condenou, ainda, Mina ao pagamento de uma multa no valor de 50 mil euros e o jogador não poderá estar a menos de 500 metros de distância da vítima nos próximos 12 anos. Ainda assim, o avançado foi ilibado das acusações de violação, apesar de ter sido pedida como pena a prisão entre oito a nove anos.

Se numa primeira fase o Celta de Vigo repudiou as acusações e garantiu que o jogador tinha direito à defesa, uma vez conhecida a sentença o clube decidiu afastar o jogador do plantel principal. Em comunicado, a equipa espanhola afirmou que abriu um processo disciplinar face a um caso "que belisca a imagem do clube".

"Face à decisão do Tribunal de Almería, o Celta decidiu abrir um processo disciplinar ao jogador Santiago Mina para esclarecer as suas responsabilidades laborais. Por esta razão e como medida cautelar, decidiu-se retirar o jogador provisoriamente dos treinos da primeira equipa sem prejuízo de que continue a realizar as atividades indicadas pelo clube para o efeito. O Celta respeita o direto de defesa do jogador, mas vê-se obrigado a tomar medidas face a episódios que beliscam a imagem do clube e atentam diretamente contra os seus valores, mostrando uma vez mais repúdio total ao crime indicado na resolução judicial", pode ler-se.

Santi Mina, natural de Vigo, fez a formação no Celta e transferiu-se para o Valência em 2015, clube no qual esteve quatro anos antes de regressar aos Balaídos, em 2019.