Jogador do Eibar doa último salário aos funcionários do clube

Pablo de Blasis vai deixar o Eibar no final da época mas não esqueceu os funcionários do clube pelo qual joga há duas épocas.

É mais uma prova de que no futebol podem existir histórias bem bonitas. De Espanha chega-nos o gesto nobre do argentino Pablo de Blasis. O médio do Eibar terminava contrato com o clube a 30 de junho, mas prolongou a ligação por mais três semanas para poder terminar a temporada, mais longa devido à covid-19.

Contudo, o médio argentino de 32 anos acabou por jogar as últimas três semanas de graça, já que decidiu doar o salário de julho aos funcionários do clube da Liga espanhola, nomeadamente ao pessoal da cozinha e da lavandaria.

Este não é o primeiro gesto solidário de Pablo de Blasis. Em abril, o argentino leiloou uma camisola do Borussia Dortmund que trocou com um jogador, quando ainda representava o Mainz, e doou as receitas a um hospital argentino.