O cartão branco premeia o fairplay e, esta quarta-feira, foi mostrado pela primeira vez no Campeonato de Portugal, mais concretamente no Esperança de Lagos-Olhanense, da Série H.

Gonçalo Teixeira, avançado de 21 anos do Esperança de Lagos, foi o autor do gesto que fez o árbitro Paulo Barradas, da AF Setúbal, mostrar-lhe o tal cartão branco, logo aos 2 minutos de jogo.



Em suma, por lapso e quando tinha a posse de bola sem estar a ser sequer pressionado, um defesa da Olhanense, clube treinado por Edgar Davids, agarrou a bola com as mãos junto à própria grande área, ao pensar que tinha visto uma segunda bola dentro das quatro linhas. Como o jogo não estava parado, o árbitro assinalou a infração e ordenou a marcação de um livre direto que poderia ser perigoso.

O avançado do Esperança de Lagos apercebeu-se da confusão feita pelo adversário, encarregou-se da marcação da falta e chutou a bola pela linha final. Ao ver o belo gesto de fairplay, o árbitro admoestou-o com o cartão branco.

"O fairplay é algo regular no futebol. Fui eu, mas qualquer jogador da nossa equipa teria feito o mesmo", disse aos microfones do Canal 11. Já o árbitro, assinalou: "Temos de valorizar estas situações. Foi um momento de credibilização do futebol".

Refira-se, de resto, que o dérbi algarvio acabou por ter triunfo da Olhanense, por 0-1.