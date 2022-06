Jogador do Estugarda detido em Ibiza por suspeita de violação

A Guarda Civil Espanhola deteve, este sábado, dois alemães de 25 anos em Ibiza por suspeita de violação. Um deles trata-se de Atakan Karazor, jogador do Estugarda.

Segundo a imprensa local, o alegado crime aconteceu numa casa no município de Sant Josep, com a vítima a ter necessitado de tratamento nos serviços hospitalares de Can Misses. Os dois suspeitos, um deles Atakan Karazor, jogador do Estugarda, estão detidos sem direito a fiança.

O clube da Bundesliga já emitiu um comunicado a confirmar a detenção sem adiantar muitos pormenores mas garantindo que o atleta "nega qualquer ato criminoso".

O defesa Atakan Karazor, de 25 anos, está no Estugarda há quatro épocas e, esta temporada, disputou 25 jogos.