Jogador do F. C. Porto foi assaltado antes do jogo com Benfica

Reinaldo Garcia, capitão da equipa de hóquei em patins do F. C. Porto, foi assaltado antes da viagem da equipa azul e branca para Lisboa, onde vai defrontar o Benfica, na terça-feira.

Através das redes sociais, o jogador deu conta que o carro foi assaltado junto ao Dragão Arena e que ficou sem a mala e os documentos pessoais.

"Hoje assaltaram o meu carro em frente ao Caixa. Levaram o meu trolley para ir à Luz, com os meus documentos pessoais dentro. Caso alguém localize os documentos, por favor deixar na esquadra mais próxima do Dragão. Obrigada", escreveu Reinaldo Garcia no Instagram.

O episódio aconteceu na véspera dos dragões defrontarem o Benfica, no Pavilhão da Luz, em jogo a contar para a 26.ª e última jornada da fase regular. A equipa encarnada lidera o campeonato com 66 pontos, enquanto o clube azul e branco é quarto, com 54.