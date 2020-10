Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:33 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo do duelo frente ao Belenenses SAD, Hugo Seco deixou críticas à arbitragem, salientando que há quem "esteja a brincar com o esforço" da equipa algarvia.

O Farense continua sem vencer na Liga e este sábado, diante do Belenenses SAD, deixou fugir os três pontos no último lance do jogo, com o golo dos azuis a surgir já depois dos seis minutos de compensação. Após o apito final, Hugo Seco, avançado da equipa algarvia, não poupou críticas à arbitragem.

"Gostava que me explicassem: há um canto a nosso favor, vi o relógio do árbitro e estava em 52 minutos [da segunda parte]. Já tinham passado dois minutos e quando fizeram o golo estava na mesma em 52 minutos. Estão a brincar com o nosso esforço, na semana passada foi um escândalo e hoje aconteceu isto", começou por dizer o atleta, pedindo "castigos" a quem "tira pontos desta forma".

"As pessoas não têm noção do impacto que pode ter na equipa. Tira estabilidade e os treinadores podem ser despedidos. Noutro clube qualquer podia acontecer se houvesse alguém que não percebesse de futebol. Os pequenos são empurrados para baixo e ninguém faz nada", concluiu.

Este sábado, Belenenses SAD e Farense empataram (1-1) no Estádio Nacional na sexta jornada da Liga, com o golo dos azuis a surgir no último lance do jogo.

Veja o golo: