Jogador do Galatasaray agride colega de equipa com uma cabeçada e murros

O jogador brasileiro Marcão, do Galatasaray, agrediu o próprio colega de equipa no encontro desta segunda-feira frente ao Giresunspor, a contar para a Liga turca.

Decorria o minuto 61 quando Marcão se desentendeu com Kerem Akturkoglu e decidiu agredir o próprio colega de equipa com um cabeçada, seguindo-se vários murros lançados em direção ao jovem de 22 anos. Os jogadores do Galatasaray separaram os dois e o brasileiro foi expulso após revisão do vídeoárbitro, com Akturkoglu não sendo sancionado visto que não respondeu às agressões.

No final do encontro, o treinador Fatih Terim explicou que este tipo de coisas acontecem no balneário ou no treino, mas que nunca tinha visto nada assim dentro do campo. "Não entendo o motivo para o Marcão ter feito isto. Não sei o que o Akturkoglu fez para ele ter ficado tão irritado. Infelizmente estas coisas acontecem no futebol e vão continuar a acontecer", disse o técnico, que acredita que o Galatasaray vai castigar o jogador.

O treinador referiu que o clube vai resolver este caso internamente e Marcão vai pedir desculpa a toda a gente envolvida, incluindo os adeptos. O Galatasaray venceu o Giresunspor por 2-0.