Jogador do Gana perdeu afilhado e teve filha no hospital durante o Mundial

Andre Ayew, jogador do Gana, um dos adversários de Portugal na fase de grupos do Mundial2022, revelou, este domingo, que passou por momentos muito difíceis durante a competição no Catar.

O Gana já ficou pelo caminho do Mundial 2022 - perdeu com o Uruguai na última jornada da fase de grupos e acabaram os dois a dizer adeus à competição - e o capitão deixou uma mensagem nas redes sociais a agradecer o apoio, não só a nível desportivo, como familiar. Andre Ayew, que falhou uma grande penalidade diante dos uruguaios, contou que perdeu o afilhado no dia em que defrontou Portugal e teve a filha doente.

"O resultado do nosso último jogo da fase de grupos não era o que queríamos no torneio, mas infelizmente acabou daquela maneira. Estou muito, muito orgulhoso dos meus colegas por terem tido um espírito de equipa maravilhoso em campo e fora dele, pelo nosso Gana. Pessoalmente, os últimos dias têm sido muito difíceis. Perdi o meu afilhado na manhã antes do jogo com Portugal e a minha filha foi de urgência para o hospital a seguir ao jogo com o Uruguai. Graças a deus ela está a melhorar. Estes momentos difíceis inspiram-me para voltar mais forte e melhor no futuro e, acredito, também voltarão as Black Stars", pode ler-se numa publicação na rede social Instagram.