Jogador do Hamburgo testa positivo a doping

Mario Vuskovic, de 21 anos, testou positivo num controlo antidoping realizado a 16 de setembro, numa altura em que o defesa central se encontrava a representar a seleção de sub-21 da Croácia.

O teste acusou a presença de eritropoetina no sangue do jogador, uma substância que estimula a reprodução de glóbulos vermelhos com o objetivo de aumentar a capacidade respiratória, resistência e massa muscular.

Na altura, Vuskovic declarou inocência e pediu para realizar um teste de contraprova, através da urina, que também acusou positivo, como informa o Hamburgo.

Desde meados de novembro, Mario Vuskovic estava suspenso pela federação alemã e pode enfrentar uma suspensão até quatro anos.