Jogador do Leixões vai ser operado à cara

João Oliveira vai ser operado à cara na sequência do choque com o guarda-redes do Feirense, no encontro deste domingo da segunda liga.

Aos 19 minutos do encontro frente ao Feirense, o avançado do Leixões João Oliveira embateu contra Arthur, o guarda-redes adversário, e teve de ser substituído. O jogador foi examinado no Hospital Pedro Hispano e transferido para o Hospital São João, no Porto, onde vai ser submetido a um tratamento cirúrgico da fratura na face, segundo apurou o JN.

João Oliveira foi assistido no relvado e substituído por Kiki, tendo sido retirado do terreno de jogo de maca. Na primeira unidade hospitalar a que foi transportado, o avançado de 25 anos foi considerado "estável e consciente", segundo o que avançou o Leixões.