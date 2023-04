Andy Robertson acusa o árbitro auxiliar do Liverpool-Arsenal de lhe ter dado uma cotovelada ao intervalo.

O defesa do Liverpool Andy Robertson acercou-se do árbitro Constantine Hatzidakis após o apito para a ida para as cabines, ao intervalo e alegou ter levado uma cotovelada.

Liverpool e Arsenal empataram neste domingo a dois golos, em jogo da 30.ª jornada da Premier League.