Jogador do Marítimo de regresso após ficar retido: "Ninguém quis saber de mim"

Zainadine já está a viajar para Portugal depois de ter ficado retido na Mauritânia por problemas com o passaporte.

Depois de ficar retido mais de 24 horas no aeroporto de Nouakchott, na Mauritânia, onde ia representar a seleção de Moçambique, Zainadine já está a viajar para Portugal.

O central ficou retido por problemas com o passaporte. "Está retido há várias horas sem saber quando vai ter autorização para sair devido à validade do passaporte que ainda está válido, mas expira em menos de seis meses", disse o presidente do clube madeirense, na terça-feira, à agência Lusa.

Nas redes sociais, o jogador dos madeirenses deixou um desabafo: "Ninguém quis saber de mim", referiu.

Zainadine, um dos capitães do Marítimo, chegou ao clube insular em 2016/17 e, no total, já disputou 175 jogos e marcou sete golos.