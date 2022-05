Jogador do Náutico que tentou agredir árbitra punido com 10 jogos

Rita Sousa Hoje às 20:46 Facebook

Atleta corria o risco de ficar três meses longe das competições por acusação de suposta tentativa de agressão à arbitra Deborah Cecília.

O futebolista Jean Carlos, do Náutico, foi suspenso por 10 jogos na sequência da expulsão na final do Campeonato Pernambucano e também pela reclamação contra a árbitra Deborah Cecília após ter recebido o cartão vermelho. O jogador escapou a uma pena que podia ter sido bem mais pesada, até 90 dias, três meses. A pena só será cumprida no Campeonato Pernambucano do próximo ano, ou noutra competição organizada pela Federação Pernambucana de Futebol. Com isso, o atleta poderá jogar na Série B do Campeonato Brasileiro.

A sentença foi tomada na noite de segunda-feira após um longo julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco. Por maioria dos votos, os procuradores aceitaram os argumentos da defesa do jogador e não tiveram em conta a tentativa de agressão.

A acusação já anunciou que vai recorrer da decisão e também pretende denunciar Jean Carlos por agressão a Gelson, jogador do Retrô, num lance que não foi mencionado no relatório do árbitro.

No decorrer da audiência, Jean Carlos disse que nunca tentou agredir a juíza da partida apenas demonstrar que não tinha feito falta com o cotovelo sobre um adversário.

"Jamais tentei agredi-la verbalmente ou fisicamente. Tentei explicar que tentei tirar o braço. Mostrar para ela que não tinha dado a cotovelada. No começo eu disse "está de sacanagem, eu tirei o braço". E depois fiquei repetindo "eu tirei o braço, eu tirei o braço", nada mais", afirmou Jean Carlos no seu depoimento.

Contudo, a árbitra Deborah Cecília reforçou que se sentiu ameaçada pelo jogador do Náutico, como já tinha detalhado no relatório do jogo: "Eu procurei dar dois, três passos para trás e estiquei meu braço como forma de reflexo, como uma autodefesa. Se não ele viria até a mim e eu iria cair para trás, sentada. O vídeo mostra a possível agressão, de uma possível peitada ou um murro. Tanto que ele teve que ser contido pelos outros jogadores".

O pedido de desculpas de Jean Carlos

No perfil do seu Instagram, Jean Carlos, postou um vídeo a pedir desculpa a Deborah Cecília, admitindo que se irritou com a decisão da juíza do jogo.

"No momento da expulsão, sim, eu fiquei muito chateado, perdi a cabeça, porque eu sabia que não tinha dado a cotovelada e sim que eu tinha feito o movimento de tirar o braço dele (Yuri Bigode)".

Acrescentou, ainda que quem o conhece sabe que nunca tentaria agredir a mediadora da partida.

"Peço desculpa a todos. Eu só acho que antes da gente falar de alguma pessoa, de alguma atitude dela, a gente tem que conhecer a pessoa. E quem me conhece, quem está próximo de mim sabe que jamais faria algo parecido. Então, novamente peço desculpa a Deborah se ela em algum momento achou que eu poderia agredi-la... Jamais faria isso. E peço desculpa também a todos. Até minha família, porque eu tenho irmãs, tenho mãe, tenho esposa. Jamais encostaria a mão em alguma mulher. Foi uma forma errada que jamais vai voltar a acontecer", finalizou.