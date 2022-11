Jogador do Olhanense acusa adversário do Rabo de Peixe de insulto racista

JN/Agências Hoje às 14:59 Facebook

Edson queixou-se ao árbitro e foi expulso. Jogo esteve interrompido cerca de cinco minutos

O futebolista Edson, do Olhanense, acusou, este domingo, um jogador do Rabo de Peixe de ter proferido um insulto racista durante um jogo do Campeonato de Portugal, tendo sido expulso quando reclamava, enquanto o clube açoriano rejeita a acusação.

"Momentos depois de lhe ter feito falta, sem querer, após outra falta, quando estávamos na grande área, ele disse: 'seu preto de merda'", relatou à agência Lusa o médio dos algarvios, acusando 'o número 10' da equipa açoriana, Diogo Andrade, e acrescentando que pelo menos outro jogador do Rabo de Peixe terá ouvido o alegado insulto.

O jogador luso-guineense, de 26 anos, explicou que se dirigiu imediatamente ao árbitro, Ricardo Góis (Associação de Futebol de Setúbal), para o informar do que se tinha passado.

"Fui logo falar com o árbitro. Ele disse-me que ia estar atento, mas disse-lhe que era racismo e que ele não podia dizer só isso. Ele deu-me amarelo e, depois de eu falar novamente, deu-me o segundo amarelo", declarou Edson, expulso aos 38 minutos da partida que terminou com vitória do Rabo de Peixe (2-0) e os locais reduzidos a oito jogadores, depois de mais duas expulsões no segundo tempo.

Por ocasião da expulsão de Edson, o encontro ficou interrompido cerca de cinco minutos, com a estrutura e outros jogadores do Olhanense a protestarem com o árbitro.

Diogo Andrade, jogador do Rabo de Peixe, não falou após a partida, mas o diretor desportivo dos açorianos desmentiu a acusação.

"Quando aconteceu estava no banco, mas os meus jogadores dizem-me que o termo que o jogador do Olhanense alega não foi o termo que o meu jogador disse. Se acontecesse, seria lamentável, mas, por aquilo que os jogadores me transmitiram, ninguém diz que a conversa foi dessa forma", afirmou Hernâni Melo.

O presidente da SAD do Olhanense, Luís Torres, disse à Lusa que o clube ia apresentar um protesto no relatório do jogo e que encaminhará a acusação para a Federação Portuguesa de Futebol.

A seu pedido, os agentes do PSP presentes no Estádio José Arcanjo, em Olhão, registaram a ocorrência.