Jogador do Paços detido em festa ilegal. Clube promete ser implacável

A GNR multou, no sábado à noite, 25 pessoas e deteve três que participavam numa festa ilegal em Esposende, no distrito de Braga. Um dos participantes detidos, apurou o JN, era um jogador do Paços de Ferreira.

Os três detidos, homens com idades entre os 20 e 30 anos, vão ser presentes na segunda-feira ao Tribunal de Esposende, disse à Lusa fonte da GNR. O JN sabe que um deles é um jogador do Paços de Ferreira e, segundo foi possível apurar, o clube está atento e, caso a situação se confirme, vai tomar todas as medidas internas para punir o jogador, pois não se revê nem pode compactuar com este tipo de comportamento numa altura como esta.

Ao jornal "O Jogo", o presidente dos pacenses Paulo Meneses promete mesmo ser "implacável" e garante que o clube está a averiguar a situação.

"Estamos a averiguar se alguém do plantel esteve nessa festa. A confirmar-se que algum jogador esteve nessa festa, o Paços de Ferreira será implacável em agir disciplinarmente. O Paços tem fama e proveito de ser das equipas que melhor cumpre as diretrizes da DGS no que ao desporto diz respeito. Por isso, não tolerará qualquer rompimento dessas regras. Pagamos milhares de euros por testes covid e por isso não admitimos que alguém fure o que protocolarmente está instituído no clube", afirmou.

A festa decorria numa habitação arrendada em Ofir, no concelho de Esposende e o alerta partiu de uma denúncia anónima.