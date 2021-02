José Pedro Gomes Hoje às 11:47 Facebook

Francisco Geraldes, de 25 anos, decidiu partilhar uma das suas paixões fora dos relvados e criando uma rubrica na internet onde fala do seus livros e autores favoritos, incentivando os mais jovens a ler

Rompendo o estereótipo do jogador de futebol, Francisco Geraldes, médio do Rio Ave, já várias vezes partilhou o seu gosto pela literatura, mas agora deu um passo maior e decidiu partilhá-lo com a comunidade, lançando uma invulgar rubrica no site do clube onde, periodicamente, vai promover a leitura e partilhar alguns dos seus autores e livros favoritos.

O projeto, apelidado "As Leituras do Francisco", já tem o seu primeiro capítulo disponível na internet, onde num vídeo o jogador do Rio Ave apresenta algumas sugestões de leitura e fala da sua experiência enquanto leitor, num episódio que teve como pano fundo a Casa-Museu de José Régio, conceituado escritor natural de Vila do Conde.

Francisco Geraldes, de 25 anos, que já um dos embaixadores do Plano Nacional de Leitura, do Ministério da Educação, pretende com este projeto, em associação com o Rio Ave, "promover a leitura junto dos mais novos, mostrando que o livro é o alimento da alma, do conhecimento, da partilha, da experiência e da sabedoria".

O médio, que atualmente é um dos jogadores em evidência na equipa vila-condense, fez toda a sua formação no Sporting, e além dos dotes futebolísticos ganhou cedo uma maior dimensão pública quando, em 2017, no final de um jogo em Alvalade, foi fotografado e ir para casa de metro, enquanto lia um livro.

Francisco Geraldes já partilhou, várias vezes, que os livros são uma das suas constantes companhias, confessando que além de ler nos tempos livres, também o faz, regulamente, nos estágios e até no balneário.

O médio confessou que o gosto da leitura foi passado pelos pais e aprumado no Colégio Sagrado Coração de Maria, em Lisboa, onde estudou, tendo, depois, ingressado no curso de Gestão da Universidade Lusófona, já com a com a carreira de futebolista em curso.