Jogador do Rio Ave queixa-se de insultos racistas e é apoiado pelos companheiros

Emmanuel Boateng terá sido, este sábado, alvo de insultos racistas dos adeptos do Vitória de Guimarães. Jogador queixou-se ao árbitro e foi apoiado por companheiros e adversários.

O caso deu-se ao minuto 65, quando o jogador de 26 anos pediu falta num lance disputado com dois atletas dos vimaranenses, em que perdeu a bola e ficou por momentos no chão, junto à bandeirola de canto. Boateng terá ido queixar-se ao árbitro e, pouco depois, o speaker do D. Afonso Henriques lançou um aviso aos adeptos, através da instalação sonora do estádio.

O atleta continuou em campo e foi apoiado pelos companheiros de equipa e adversários.

Veja o momento: