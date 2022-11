Jogador do Sobrado castigado por "gestos obscenos para a bancada"

Simão Maia nega todas as acusações e sente-se injustiçado pela decisão do Conselho de Disciplina da A. F. Porto

Simão Maia, conhecido por "Simãozinho" no mundo do futebol, foi castigado com um jogo de suspensão, por, alegadamente, ter feito gestos obscenos para a bancada, nas celebrações do primeiro golo do jogo entre Sobrado e Freamunde (1-2), para a Divisão de Elite da A. F. Porto (Série 2). O extremo, de 19 anos, só no final do encontro foi notificado de que seria alvo de um processo disciplinar e enfrenta um jogo de suspensão, juntamente com outro colega de equipa com quem celebrou.

O relógio marcava o minuto 43, quando Simãozinho introduziu a bola na baliza da equipa de Freamunde, no dia 20 de novembro, e em seguida celebrou com os dois dedos nos ouvidos, como quem diz "não estou a ouvir", na direção da bancada de adeptos adversários.

PUB

"Não fiz nada de mal. Fomos insultados durante todo o jogo e, como o meu ídolo é o Memphis Depay [jogador do Barcelona] quando marquei fiz a celebração dele, como tantas vezes fiz. Qualquer dia temos de pedir autorização antes de festejar", lamenta Simãozinho.

O insólito é que o jogador do Sobrado não sofreu qualquer admoestação da parte do árbitro, durante a partida, e só no final é que soube que seria alvo de um processo disciplinar.

"O árbitro foi ao nosso balneário e pediu-me identificação porque o agente da Guarda Nacional Republicana presente disse que fiz gestos obscenos para a bancada", explica.

O castigo será aplicado no próximo domingo, quando o Sobrado receber o Roriz, em jogo da Divisão de Elite, da A. F. Porto. "Vou estar a roer as unhas pelos meus colegas, mas sinto-me verdadeiramente injustiçado. Nunca tinha visto um guarda a expulsar um jogador", revela o extremo.

O presidente do Sobrado defende que o jogador em questão "foi alvo de provocações durante toda a partida", mas que apenas fez um festejo normal. Jorge Pinto revela ainda que fará "uma exposição de indignação" à Guarda Nacional Republicana.

Autoridades indicam gestos obscenos

Contactada pelo JN, a GNR confirma que Simãozinho e o colega de equipa João Cardoso "fizeram gestos obscenos para a bancada" durante os festejos do golo e, portanto, foram identificados pelo agente presente no estádio.

O Conselho de Disciplina da A. F. Porto, atribuiu um jogo de castigo - por ser a primeira infração - a cada um dos atletas, por violação da lei 123 do regulamento disciplinar, relativo a "injúrias ao público", além de 80 euros de multa ao Sobrado. A entidade que rege o futebol portuense afirma que no relatório do árbitro do jogo não consta qualquer admoestação por este motivo, revelando ainda que o caso foi divulgado pelo relatório policial. O castigo entra em vigor já na próxima jornada, domingo.