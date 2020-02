Jogador do Sporting insultado à saída do Arcos

José Pedro Gomes Hoje às 00:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Rodrigo Battaglia, jogador argentino do Sporting, foi este sábado à noite insultado por um grupo de adeptos do clube, na saída do estádio do Arcos, em Vila do Conde, no final da partida com o Rio Ave. O atleta respondeu, criando momentos de alguma tensão, sanada com a intervenção de elementos de segurança dos leões.

Ao dirigir-se para o autocarro da equipa, o jogador parou junto de um grupo de apoiantes para distribuir autógrafos e tirar algumas fotografias, mas, entretanto, foi abordado por quatro indivíduos lhe dirigiram insultos, ao qual Battaglia respondeu, exaltando os ânimos no local.

A rápida intervenção dos elementos de segurança do Sporting, que retiraram o argentino do local e o conduziram para o autocarro, acabou por sanar a situação em pouco tempo Entretanto, Battaglia utilizou as redes sociais para desvalorizar a situação garantindo que foi "uma conversa totalmente normal".