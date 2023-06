Jogador do Sporting na mira do Corinthians

Nuno Vieira Rodrigues Ontem às 23:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Leões recusam propostas abaixo de cinco milhões de euros e rejeitam jogadores cedidos.

Arthur Gomes é alvo do Corinthians para reforçar o plantel à disposição de Vanderlei Luxemburgo. O clube paulista está interessado em tentar envolver jogadores das camadas jovens, como Adson, Pedrinho, Guilherme ou Murilo, num eventual negócio com os leões, de forma a reduzir o valor a pagar para garantir o concurso do extremo brasileiro.

Mas, segundo o JN apurou, a SAD liderada por Frederico Varandas apenas está disposta a abdicar de Arthur Gomes por uma verba nunca inferior a cinco milhões de euros, preservando, ainda, uma percentagem considerável do passe, para beneficiar de uma eventual transferência futura do jogador para outro clube.