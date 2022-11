Jogador do United admite que situação de Ronaldo "afeta" o balneário

Raphael Varane, jogador do Manchester United, admitiu, esta quarta-feira, que o balneário está a ser afetado com as recentes declarações de Cristiano Ronaldo,

"Claro que nos afeta. Estamos a acompanhar o que está a acontecer e o que está a ser dito», acrescentou. Tentamos acalmar a situação à nossa maneira, tentamos não nos envolver demasiado. Quando se trata de uma estrela como Cristiano Ronaldo, ainda mais, por isso, tentamos ficar à distância, isso significa que não tentamos mudar a situação sozinhos, mas como parte de um coletivo", disse o jogador francês em declarações à rádio Europe1, de França.

A entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan é considerada uma das mais bombásticas de Cristiano Ronaldo e ainda nem foi divulgada na totalidade. O internacional português, que no início da época prometeu contar toda a verdade sobre a relação conturbada com os "red devils", cumpriu o prometido e deu a própria versão dos factos.

O capitão da seleção nacional conversou com o jornalista Piers Morgan e apesar da entrevista, com duração de 90 minutos, ser apenas transmitida esta quarta e quinta-feira, já foram revelados vários excertos nos quais, entre outras coisas, o jogador garante ter sido traído pelo clube inglês e não respeitar o treinador.