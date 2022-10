Jogador do Villarreal expulso por mostrar camisola de homenagem a dirigente falecido

Alex Baena, do Villarreal, viu segundo cartão amarelo depois de marcar ao Almeria e mostar uma camisola de homenagem a José Manuel Llaneza, antigo dirigente do emblema espanhol que faleceu esta semana

Ao minuto 56, Alex Baena marcou o golo do empate frente ao Almeria (1-1), em encontro a 11.ª jornada da Liga espanhola. No festejo do golo, levantou a camisola do Villarreal e por baixo trazia uma t-shirt de homenagem a José Maneul Llaneza, antigo vice-presidente do clube que faleceu na quinta-feira e que foi um dos principais obreiros do recente sucesso do clube.

Na camisola, podia ler-se "Obrigado por tudo, Llaneza", mas o árbitro do encontro não perdoou e amarelou o jogador, que já tinha visto um outro amarelo no início da partida, sendo expulso.