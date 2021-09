Jogador do Vitória de Guimarães caiu inanimado após choque com adversário

Eduardo Pedrosa Costa Ontem às 22:22 Facebook

Rochinha ficou inanimado após choque com Tomás Ribeiro, na sequência de um pontapé de canto. Quando foi transportado para o hospital, já estaria consciente.

Alguma preocupação no Estádio Afonso Henriques no confronto deste domingo entre Vitória S.C. e Belenenses SAD: Rochinha chocou de cabeça com Tomás Ribeiro e foi assistido pela equipa médica. Os jogadores das duas equipas fizeram uma roda para tapar o jogador português, que foi transportado de ambulância para o Hospital de Guimarães.

No fim da partida, o médio vimaranense André André deu boas notícias: "No final ele já estava consciente, acho que já está tudo ok. Foi um susto e queríamos dedicar-lhe uma vitória."