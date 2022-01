Jogador dos Países Baixos está a recuperar de um tumor e foi ovacionado

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:52 Facebook

Devin Plank está em recuperação de um cancro no perónio e foi aplaudido pelos colegas e adversários em jogo da Taça dos Países Baixos.

O avançado de apenas 20 anos foi diagnosticado há oito meses com um tumor maligno no perónio. Interrompeu assim o percurso na carreira desportiva para tratar do problema de saúde e regressou na passada quinta-feira frente ao Ajax, em jogo da Taça dos Países Baixos.

Devin Plank recebeu uma guarda de honra dos colegas do Excelcior Maassluis e do Ajax, num momento de respeito pelo companheiro de profissão. Atualmente já foi sujeito a uma intervenção cirúrgica e realiza sessões de quimioterapia para eliminar de vez o tumor maligno.