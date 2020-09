Jogador dos Rockets expulso da "bolha NBA" por infringir regras sanitárias

JN/Agências Hoje às 02:04 Facebook

Danuel House, jogador dos Houston Rockets, foi excluído da "bolha NBA", no Disney World, por ter infringido os protocolos de segurança sanitária e ter recebido uma pessoa no seu quarto de hotel, anunciou a liga norte-americana de basquetebol.

Segundo a NBA, House, de 27 anos, "esteve no seu quarto de hotel, durante várias horas, em 8 de setembro, com uma pessoa que não estava autorizada a estar no campus". Acrescenta a NBA que "não se encontrou prova de que outros jogadores ou elementos do enquadramento das equipas tenham contactado com aquela pessoa".

Como consequência, a NBA impõe que House abandone o "campus" da NBA e que não faça mais jogos pelos Rockets esta temporada.

A fase final da época da NBA estão a decorrer à porta fechada na Disney World (Florida), com um protocolo sanitário muito estrito, por causa da pandemia de covid-19.