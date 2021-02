Jogador é encontrado morto em casa

JN Hoje às 17:34 Facebook

Santiago García, nascido no Uruguai, foi encontrado morto em casa, este sábado. O jogador do Godoy Cruz, da Argentina, tinha 30 anos.

O futebol argentino está de luto. Santiago García foi, este sábado, encontrado morto em casa depois de, avança a TYC Sports, ter cometido suicídio. O avançado de 30 anos, que representava o Godoy Cruz, sofria de depressão e estava a receber tratamento psiquiátrico.

Santiago García estava na Argentina desde 2016, depois de ter representado Nacional e River Plate, do Uruguai. Passou ainda pelo Kasimpasa, da Turquia, e no Brasil, no Atlético Paranaense, tendo sido o jogador mais caro da história do clube, que o contratou por sete milhões de euros.