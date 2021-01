Jogador é expulso depois de levantar o árbitro para festejar

Hoje às 22:21 Facebook

Jogo de râguebi em França, este sábado, ficou marcado por um momento insólito.

Josaia Raisuqe, jogador do Nevers, não deve esquecer tão cedo o jogo frente ao AS Béziers Hérault. É que além da equipa ter vencido, o atleta ficou tão contente com o resultado que, levado pela euforia, decidiu levantar árbitro durante os festejos.

O juiz não achou muita piada, até porque as regras são claras e proíbem os atletas de tocar no árbitro, e não pensou duas vezes: mostrou cartão vermelho e expulsou Josaia.

Veja o momento: