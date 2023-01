Jogador-enfermeiro presta auxílio a adversário e leva cartão branco

Um jogador do Águias de Alvelos, equipa de Barcelos que lidera a série A da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Braga, recebeu um cartão branco, símbolo de fair-play, por ter socorrido um adversário.

Na partida deste domingo, à passagem da meia hora, um atleta do CD Lousado sofreu uma luxação no ombro. Ivo Alves, que trabalha como enfermeiro no INEM, prestou assistência ao jogador adversário até à chegada da ambulância.

O árbitro do encontro, Carlos Gonçalves, exibiu, então, o cartão branco ao jogador da formação barcelense, que foi aplaudido por todo o estádio. "Ao Ivo, o nosso muito obrigado pelo auxílio, pelo respeito e pela ajuda ao próximo, valores que devem estar sempre presentes neste desporto que tanto gostamos", pode ler-se na página no Facebook do Águias de Alvelos.