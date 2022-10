Jogador espanhol entre os esfaqueados num centro comercial perto de Milão

JN Hoje às 19:48 Facebook

O futebolista espanhol Pablo Mari, atualmente a jogar no Monza, emprestado pelo Arsenal, foi um dos cinco feridos num ataque com faca, esta quinta-feira, num supermercado perto de Milão.

O incidente ocorreu no Carrefour do centro comercial "Milanofiori di Assago". De acordo com as primeiras informações avançadas, cinco pessoas foram esfaqueadas, sendo que três delas estão em estado grave. A imprensa local avança que um dos feridos é Pablo Mari, futebolista emprestado pelo Arsenal ao Monza. Segundo o CEO do Monza, o jogador de 29 anos não corre perigo de vida e sofreu ferimentos ligeiros.

O agressor, um italiano de 46 anos, foi detido pela polícia.