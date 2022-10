Jogador homossexual desiludido com Casillas: "Mais do que desrespeitador"

JN Hoje às 18:48 Facebook

Josh Cavallo, futebolista australiano e um dos primeiros a assumir-se como homossexual, mostrou revolta quanto à publicação de Iker Casillas, que escreveu num tweet "sou gay", tendo mais tarde afirmado que a sua conta havia sido pirateada.

Continua a fazer correr muita tinta a polémica publicação de Iker Casillas este domingo. O antigo guarda-redes do Real Madrid e do F.C. Porto escreveu na sua conta de Twitter a seguinte frase: "Espero que me respeitem: sou gay", tendo posteriormente apagado a publicação e afirmado que a sua conta havia sido hackeada.

Josh Cavallo, jogador do Adelaide United da principal liga da Austrália, não gostou da publicação. "Casillas e Puyol a brincarem e gozarem sobre assumir homossexualidade no futebol é dececionante. É uma luta difícil pela qual qualquer pessoa LGBTQ+ tem de passar. Ver os meus modelos e lendas do jogo a gozarem com isso e com a minha comunidade é mais do que desrespeitado", atirou, visando também Puyol, que respondeu à publicação de Casillas.

O diário AS havia afirmado que a publicação de Casillas era motivado pela perseguição da imprensa espanhola, que o tem colocado em relações com diversas mulheres desde a separação do antigo guarda-redes com a jornalista Sara Carbonero.