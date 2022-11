Jogador inglês cumpre promessa a menino com paralisia cerebral

Jack Grealish marcou, esta segunda-feira, o sexto golo da Inglaterra no jogo diante do Irão e não esqueceu uma promessa que fez a um menino de 11 anos.

O jogo entre Inglaterra ficou marcado por protestos, golos, vitória inglesa e uma promessa cumprida. Jack Grealish, que entrou ao minuto 70, fechou a contagem para os ingleses e dedicou o festejo a um menino de 11 anos que tinha pedido ao atleta para fazer uma dança quando marcasse um golo.

Tudo começou quando Finaly, fã do Manchester City e que sofre de paralisia cerebral, escreveu uma carta a Grealish para realizar o sonho de conhecer o jogador, que tem uma irmã com o mesmo problema de saúde do pequeno adepto. "O meu nome é Finlay e tenho onze anos. Sou um grande fã do Manchester City e de Inglaterra. Tenho paralisia cerebral e vi que a tua irmã também tem paralisia cerebral. És um bom irmão mais velho? Eu amo a forma como te dás com ela, realmente entendes", escreveu.

No início de novembro, o menino conseguiu mesmo dar um abraço ao atleta, que o surpreendeu no final de um torneio de uma equipa jovem do Manchester City que integra atletas com deficiência e no qual Finlay participava. E aproveitou para fazer um pedido: uma dança quando marcasse o próximo golo. E assim foi. O atleta fez o gosto ao pé nesta segunda-feira e, na hora de celebrar, não esqueceu o pequeno admirador.

Veja o momento: