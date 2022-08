Jogador italiano acusado de matar ex-namorada com martelo e taco de basebol

Giovanni Padovani, que já tinha sido denunciado por perseguição, terá espancado a ex-namorada até à morte. Irmã da vítima diz que o atleta tinha "ciúmes doentios".

É um crime que está a chocar a Itália. Giovanni Padovani, jogador do Sancataldese, está acusado de ter espancado a ex-namorada, Alessandra Matteuzzi, até à morte com um martelo e um taco de basebol, por ciúmes. De acordo com a imprensa italiana e o jornal "The Sun", o atleta, de 26 anos, deixou a concentração da equipa a 20 de agosto e viajou até Bolonha para se encontrar com a ex-namorada. Esperou por ela à porta de casa, atacando-a na entrada da propriedade. A vítima, de 56 anos, estava ao telefone com a irmã, que ouviu tudo.

"Estava a 30 km, não podia fazer nada. Ouvi-a pedir para não lhe fazer mal, muitos gritos e liguei à polícia. Ouvi gritos como 'não Giovanni, não, por favor, socorro'", contou.

A relação entre Giovanni Padovani e Alessandra Matteuzzi durou pouco mais de um ano mas não terá sido feliz. Com a namorada a morar a 30 quilómetros de distância, o atleta tinha "ciúmes doentios" e obrigava, muitas vezes, a parceira a mandar vídeos e fotografias para provar que realmente estava onde dizia estar. E quando terminaram o relacionamento, nada mudou. Muito pelo contrário.

"Eles terminaram em janeiro, mas ele começou a persegui-la. Era muito persistente e ficava à porta de casa dela, sabotou-lhe o carro, tentou invadir-lhe a casa, desligou-lhe o sistema de segurança... Fazia de tudo", acrescentou a irmã da vítima, contando que o atleta tinha ficado proibido de se aproximar da ex-namorada, durante várias semanas

À imprensa italiana, vizinhos da vítima disseram que Alessandra tinha medo do futebolista e que lhes pediu para que não abrissem a porta a Giovanni, caso ele tentasse entrar no prédio. Quando as autoridades chegaram ao local, o suspeito ainda lá estava e Alessandra Matteuzzi estava consciente, mas acabou por morrer pouco depois de ter sido transportada para o hospital.

O clube já reagiu ao episódio, vincando não encontrar "palavras para comentar" o sucedido. "O que sentimos agora é choque e consternação. Estava fora do plantel desde 20 de agosto devido ao seu afastamento injustificado", explicaram em comunicado.