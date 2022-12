Jogador marca hat-trick enquanto aguarda nascimento do filho

Dudu foi convocado de última hora para o jogo entre Sobrosa e Águias de Figueiras (1.ª Divisão Distrital, da A. F. Porto) e marcou um hat-trick, enquanto a esposa estava no hospital à espera do nascimento do primeiro filho.

Eduardo Pinto, conhecido como Dudu no mundo do futebol, recebeu uma chamada do treinador a pedir que comparecesse ao jogo contra o Águias de Figueiras. Para essa partida apenas estavam disponíveis 11 jogadores seniores e seis juniores e o médio do Sobrosa foi convencido pelo sentido de missão, embora tivesse a esposa no hospital, à espera do nascimento do primeiro filho.

"Quando o mister falou comigo conversei com a minha mulher, para perceber o que ela achava e como se sentia. Como o bebé ainda não estava para nascer, e ela gosta muito do Sobrosa, consegui convencê-la a ir", conta o jogador, de 26 anos.

É aqui que a história ganha contornos de filme de Hollywood: Dudu foi a jogo, fez um hat-trick e quebrou uma série de quatro derrotas da equipa de Paredes, assumindo um papel preponderante no triunfo por 5-0, frente ao Águias de Figueiras.

Entretanto, a mulher teve alta hospitalar. "Quando cheguei a casa e contei à minha mulher ela nem queria acreditar. Estava sempre com ela no pensamento e isso deu-me muita força. O melhor dos três golos foi o primeiro: chutei do meio da rua e depois festejei como se vê na televisão com a bola debaixo da camisola", explica Dudu.

Formado no Vandoma, Dudu apenas teve dois clubes federados na carreira, uma vez que uma lesão no joelho o forçou a abandonar a competição, voltando depois a jogar com os amigos em ligas amadoras. Esta está a ser a melhor época da carreira, com sete golos e quatro assistências, em 12 jogos, mas o verdadeiro destaque é outro.

"Estou ansioso por ter o meu filho nos braços. Uma das primeiras coisas que vou fazer é torná-lo sócio do Sobrosa, porque aos biqueiros que dá à mãe vai ser craque de certeza", brinca o médio.

A carreira futebolística pode nunca passar dos campeonatos distritais, mas o jogo com o Águias de Figueiras ficará para sempre na memória de Dudu, que tem uma história para contar um dia mais tarde ao filho, Carlos Duarte.