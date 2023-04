Jogador parou contra-ataque ao ver que adversário se lesionou

Rui Almeida Santos Hoje às 15:26 Facebook

Bard Finne, jogador do Brann, interrompeu um contra-ataque prometedor após se ter apercebido que o adversário que o acompanhava no lance se lesionou.

Tudo aconteceu ao minuto 22 do jogo entre o Odd e o Brann, da 2.ª jornada da Liga norueguesa. Com o jogo empatado a zero, Bard Finne partiu como uma flecha para um contra-ataque, acompanhado até certo ponto por Sondre Solholm, defesa do Odd.

Só que, quando se tentava acercar de Finne, Sondre Solholm sentiu uma dor na coxa e foi forçado a travar a marcha, deitando-se de pronto no relvado.

Apercebendo-se das dificuldades físicas do adversário, o avançado o Brann decidiu parar o ataque e atirar a bola para fora, optando por não tirar partido da situação.

A atitude mereceu aplausos por parte dos adeptos presentes na Skagerak Arena. No final, o Brann acabou derrotado por 2-0.