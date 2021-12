Jogador português agredido por adeptos na Polónia

JN Hoje às 20:45 Facebook

Imprensa polaca avança que Rafael Lopes foi uma das vítimas da invasão ao autocarro do Légia Varsóvia. Outros dois jogadores tiveram que receber tratamento hospitalar.

Campeão na época passada e último classificado na atual, o Légia Varsóvia está mergulhado numa crise desportiva e aos maus resultados juntou, esta segunda-feira, um episódio de violência que acabou em agressões a três jogadores, entre eles Rafael Lopes.

De acordo com o jornal "Przeglad Sportowy", um grupo de adeptos conseguiu entrar no autocarro quando a comitiva se preparava para regressar a Varsóvia, após a derrota de domingo, com o Wisla Plock, e chegou a agredir, violentamente, alguns membros da equipa.

Rafael Lopes estará entre as vítimas, ao contrário de Yuri Ribeiro, André Martins e Josué, os outros portugueses que fazem parte do plantel. Luquinhas e Mahir Emreli terão sido os outros agredidos, que tiveram que receber tratamento hospitalar.

Recorde-se que os adeptos do Légia são dos mais fanáticos do futebol polaco e, nos últimos anos, têm colecionado vários episódios relacionados com mau comportamento.