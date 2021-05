Jogador português do Copenhaga lança aplicação de caráter social

JN Hoje às 12:08 Facebook

Zeca já está a pensar no futuro e associou-se a um conceito de reencontos sociais.

Zeca, jogador do Copenhaga, do campeonato dinamarquês, já está a preparar o futuro e apostou numa aplicação que tem como objetivo promover reencontros sociais, a Remeet.

"Antes de mais, fazia-me sentido preparar o caminho para quando deixasse os relvados e estou sempre disponível para experimentar coisas novas e diversificar o meu futuro profissional. Gostei desta ideia acima de tudo porque o conceito é inovador e fez-me sentido apoiá-la porque tem valores com os quais me identifico e tenta beneficiar todos os envolvidos: pretende ajudar as pessoas e a economia. Todos ganham!", adiantou o jogador, de 32 anos.

A Remeet é uma aplicação que promove os encontros entre duas ou mais pessoas, com o intuito de aproximar e recuperar a espontaneidade e a vida social, ao mesmo tempo que promove os estabelecimentos parceiros e lhes dá um tão necessário empurrão na recuperação económica pós covid-19. A Remeet abrange todo o tipo de serviços: teatros, cinemas, concertos, desporto, hotéis, restaurantes, wellness e espaços culturais, entre outros.