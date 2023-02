Jogador preso no Texas por agredir namorada

Bryn Forbes, atleta de 29 anos que representava o Minnesota Timberwolves, foi detido pela Polícia norte-americana, na sequência de um caso que o basquetebolista protagonizou com uma mulher.

O basquetebolista norte-americano Bryn Forbes, que até há pouco tempo atuava nos Minnesota Timberwolves, foi preso no Texas, após ter sido acusado de violência doméstica. O jogador, de 29 anos, tinha sido dispensado por aquele clube, na semana passada.



De acordo com a Imprensa norte-americana, a polícia foi alertada para o incidente após receber uma chamada da namorada do jogador, alegando que uma discussão verbal entre ambos tinha terminado em múltiplas agressões.

No relatório policial, avançou a ESPN, consta que Bryn Forbes "atingiu a mulher com vários socos", ocorrência que lhe causou "dor e lesões".



A suposta agressão ocorreu por volta das cinco horas da manhã de quarta-feira. Segundo a mulher, o casal desentendeu-se durante uma saída e, quando chegaram a casa, a discussão tornou-se física.

O serviço médico de emergência prestou ajuda à vítima no local e, pouco depois, Bryn Forbes foi detido pela Polícia. Segundo o site americano "TMZ", o atleta continua preso.



Bryn Forbes não foi escolhido no Draft da NBA de 2016, mas fechou contrato com o San Antonio Spurs e disputou 36 jogos na temporada de batismo. Em 2020, mudou-se para o Milwaukee Bucks. Na equipa de Antetokounmpo viveu o grande momento da carreira, tendo sido campeão da liga em 2021. Depois, ainda passou pelo Denver Nuggets, isto antes de se transferir para o Minnesota Timberwolves, clube que o dispensou na última semana.