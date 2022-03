Jogador que agrediu árbitro arrisca suspensão de quatro anos

Baresi, defesa central do Senhora da Hora, foi presente a tribunal e aguarda julgamento.

Baresi, central de 36 anos do Senhora da Hora, foi ontem presente a tribunal depois de ter agredido o árbitro André Gomes no decorrer do encontro com o São Félix da Marinha, na tarde de domingo e que contava para a 23.ª jornada da 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Porto. O encontro foi imediatamente interrompido, quando estava empatado sem golos, e Baresi foi detido pela polícia.

O Senhora da Hora, de resto, sabe o JN, vai afastar o jogador do plantel, situação com a qual Baresi também concordou, mostrando-se arrependido com o ato. Em termos disciplinares, o veterano corre o risco, segundo o artigo 109 do regulamento de disciplina da AF Porto, de ser suspenso entre seis meses a quatro anos. Em termos judiciais, aguardará a acusação evitando medidas de coação mais gravosas, sendo-lhe aplicado termo de identidade e residência.

Quanto ao árbtiro André Gomes, foi encaminhado para o hospital após a agressão no domingo, de onde teve alta hospitalar, mas terá realizado alguns exames, segundo pode saber o JN.

O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol do Porto espera agora pelos relatórios do jogo, mas também pelo auto policial, para determinar o castigo a aplicar a Baresi.

Este não é o primeiro caso de agressão a um árbitro na A. F. Porto. Em 2017, Marco Gonçalves agrediu o árbitro portuense José Rodrigues no encontro entre Canelas 2010 e Sp. Rio Tinto, tendo sido suspenso como jogador durante quatro anos. Em tribunal foi ainda condenado a 11 meses de prisão e a pagar 16 mil euros ao árbitro.