Jogador reúne plantel para assumir homossexualidade

Isaac Humphries, basquetebolista do Melbourne United, da Austrália, decidiu reunir os companheiros de equipa para conversar sobre a orientação sexual depois de ter passado por tempos "sombrios".

Numa altura em que, no mundo do desporto, assumir a homossexualidade ainda é tabu para muitos atletas, da Austrália chega a história de Isaac Humphries. O basquetebolista do Melbourne United decidiu reunir os companheiros de equipa e alguns responsáveis do clube para partilhar e conversar sobre a orientação sexual. Isaac admitiu que passou por tempos "sombrios" mas que hoje se sente "confortável" e "feliz por ser quem é.

"Escondi algo sobre mim durante a vida toda, de todos que amo, e até às vezes de mim mesmo. É uma verdade sobre mim que eu quis negar durante muito tempo, mas agora sinto-me confortável para vos contar que sou gay. Descobri muito sobre mim nestes últimos tempos, e pensei muito sobre isto. Sabia que se me juntasse a uma equipa e começasse uma temporada, teria que revelar quem eu sou e não me esconder mais. Finalmente cheguei a um ponto em que sei que posso revelar-me como um homem gay e ainda a praticar desporto profissionalmente", afirmou o atleta de 24 anos, cuja coragem e atitude estão a ser elogiadas nas redes sociais e por dirigentes.

"Foi passo incrível na jornada de Isaac, e nós, como clube, apoiamo-lo com todo o carinho. Não apenas como atleta do nosso clube, mas como pessoa. Esta é uma ocasião importante para ele pessoalmente, mas também para o desporto masculino numa escala global", afirmou o diretor-executivo do Melbourne United.

Veja o momento: