Jogador suspenso 45 dias por acertar no árbitro ao repor a bola para marcar livre

A tentar repor a bola para marcação de livre, Emanuel Lopes acertou, aparentemente de forma inofensiva, no árbitro. Foi admoestado com o vermelho direto e castigado com 45 dias de suspensão. Jogador reagiu ao castigo no Facebook.

Emanuel Lopes, jogador do Caxarias, da 2.ª Divisão distrital da A. F. Santarém, foi suspenso por 45 dias pelo Conselho de Disciplina da associação, após a expulsão no jogo do passado domingo, frente ao Riachense (1-3). O lance está a dar que falar pelos contornos caricatos.

O caso aconteceu numa altura em que o encontro estava parado, por falta a favor do Caxarias. Emanuel Lopes pegou na bola, chutou contra o muro na própria direção e depois de a agarrar lançou-a para o local onde iria marcar a falta, tendo esta acertado no árbitro. O juiz da partida viu a ação como uma tentativa de agressão e deu imediatamente ordem de expulsão ao jogador do Caxarias, que ficou incrédulo com a situação.

Antes disso, imediatamente após o árbitro assinalar a falta, os jogadores do Caxarias foram dialogar com o árbitro, provavelmente para pedir sanção disciplinar para o adversário, e o juiz até acertou na cara de Emanuel ao tentar afastar os jogadores, mas este nem reagiu.

O atleta foi castigado com 45 dias de suspensão pela A. F. Santarém, justificados por ser "culpado de conduta violenta", no jogo que acabou com derrota do Caxarias, por 3-1.

Emanuel Lopes reagiu à situação no Facebook, mostrando-se desolado pela decisão que antecipou o final de carreira que já estaria nos planos do jogador. Emanuel afirma que nunca faltou ao respeito a nenhum árbitro ou adversário e salientou a tristeza por acabar a carreira "a limpar lágrimas".

"Nunca quis justificar resultados com erros alheios, se estamos onde estamos é por culpa própria, mas tenho quase 20 anos de distrital e que venha o primeiro árbitro ou adversário dizer que, de alguma forma, agredi ou faltei ao respeito seja por palavras ou atos. Fui para este jogo já com algumas decisões tomadas, a viagem até chegar ao campo custou-me porque tinha a noção que podia ter o último jogo em Caxarias: 11 anos com este símbolo ao peito, cinco anos capitão de equipa e nunca pensei cair assim, pensei sair debaixo de palmas do público de Caxarias e não a limpar lágrimas. Todo o tempo que roubamos às nossas famílias, seja durante a semana, seja num domingo inteiro, quando os malucos pegam na mochila e arrancam assim... não justifica", começou por escrever o jogador, completando a mensagem a contar o que se sucedeu após o apito final.

"Sempre com o máximo respeito, no fim do jogo perguntei o porquê. Ao que parece agredi... Justifiquei que tinha sido sem intenção, simplesmente quis colocar a bola em zona para bater o livre. "Timing errado", respondeu. Podia e pensei em mandar-me para o chão quando existe o bracejo para afastar os jogadores e levo uma lapada, achei que não havia necessidade de fazer figura estúpida e seguir com o jogo. Acabei por não ser eu a fazê-la", concluiu.