Jogadora de 14 anos alvo de insultos racistas durante jogo

O Sporting repudiou, esta segunda-feira, os insultos racistas dirigidos no domingo à jogadora Cíntia Martins, de 14 anos, que acabou expulsa por denunciar o ato num jogo de futebol de iniciados, que opôs o clube de Alvalade à Fundação Salesianos.

"Cíntia Martins, do Sporting, foi ontem [domingo] vítima de racismo por parte de adeptos adversários, durante o jogo das iniciadas. O Sporting repudia qualquer ato de racismo e está com a jogadora na luta pela igualdade. Nesta luta, nunca estarás sozinha", escreveu o Sporting. no Twitter.

Segundo o técnico dos verdes e brancos Paulo Conceição, a jogadora respondeu a um insulto de cariz racial, depois de várias outras ofensas durante a partida, contra uma equipa masculina, e essa resposta valeu-lhe a expulsão.

"Na altura não tinha percebido o sucedido, mas, se tivesse ouvido tal comentário, não teria continuado o jogo. Com 23 anos foi a primeira vez que me senti impotente, sem saber o que se passava e sem saber o que fazer. Nenhum sistema tático ou substituição mudava ou alterava alguma coisa", escreveu o técnico no Facebook.