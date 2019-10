Jogadora do Braga denuncia caso de racismo ocorrido em Cantanhede

Hoje às 16:05 Facebook

"Sou negra e não peço desculpa por isso", desabafou, esta quarta-feira, a norte-americana Shade Pratt, que representa o Sporting de Braga.

Shade Pratt, futebolista da equipa feminina do Sporting de Braga, recorreu, nesta quarta-feira, às redes sociais para denunciar um ato de alegado racismo durante o jogo entre a equipa minhota e o Cadima, disputado no último domingo, em Cantanhede, que terminou com o triunfo das arsenalistas, por 7-0.

"Como afro-americana, o racismo e microagressões diárias não são uma novidade, mas no último fim de semana, em Portugal, experienciei na primeira mão a jogar o desporto que amo", escreveu Shade Pratt, de 26 anos.

"Uma adepta da equipa adversária dirigiu-me um insulto racista durante o jogo", acusou a jogadora norte-americana, no Instagram.