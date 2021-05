Jogadora do Famalicão ruma à China em transferência com valores inéditos

JN/Agências Hoje às 15:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A avançada brasileira do Famalicão Mylena Freittas transferiu-se para as chinesas do Shanghai Shengli, numa transferência "histórica para o clube e para o futebol feminino português", anunciou este sábado o clube famalicense.

A equipa chinesa pagou, segundo fonte ligada à jogadora contactada pela agência Lusa, a cláusula de rescisão de 50 mil euros, "o valor mais alto pago no futebol feminino até hoje em Portugal".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FC Famalicão Feminino (@fcfamalicaofeminino)

"Esta venda, histórica para o clube e para o futebol feminino português, não mais simboliza do que o afinco com que diariamente o F. C. Famalicão tenta fazer mais e melhor. Desejamos o maior sucesso e todas as conquistas à Mylena e que, no futuro, o futebol feminino português e, em particular, o F. C. Famalicão, continuem a ser exemplo de talento", escreveu o Famalicão nas redes sociais.

Mylena Freittas chegou ao Famalicão no arranque da época oriunda do Avaí Kindermann, do Brasil. Neste período, marcou nove golos em 18 jogos.