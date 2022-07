Jogadora marca penálti que vale final mas só se apercebe pouco depois

O jogo de futebol feminino entre Marrocos e Nigéria, a contar para a semi-final da CAN, ficou marcado por um momento insólito. Rosella Ayane marcou a grande penalidade que decidiu o jogo mas só depois de ver as companheiras a festejar é que percebeu que a vitória lhe tinha sorrido.

A seleção feminina de Marrocos conseguiu garantir a qualificação para a final do Campeonato Africano das Nações (CAN) diante da Nigéria, num jogo que só ficou decidido nas grandes penalidades depois do empate (1-1) no tempo regulamentar. Numa altura em que o marcador apontava para 4-4 na "lotaria", coube a Rosella Ayane, jogadora do Tottenham, marcar o penálti decisivo.

A jogadora de 26 nos não desperdiçou e deu o triunfo para a seleção marroquina mas só ao fim de alguns segundos, ao ver as companheiras de equipa a festejar, é que percebeu que o seu golo tinha dado acesso à final. No próximo sábado, Marrocos vai defrontar a África do Sul.

Veja o momento: