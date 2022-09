Jogadoras do Mali envolvem-se em agressões durante entrevista a adversária

JN Hoje às 14:27 Facebook

O insólito momento aconteceu após o jogo entre o Mali e a Sérvia, do grupo B da fase final do Mundial, com duas atletas da seleção maliana a envolverem-se em agressões durante a entrevista a uma jogadora da seleção adversária.

No rescaldo da derrota por 81-68 frente à Sérvia, na quarta jornada do grupo B do Campeonato do Mundo de basquetebol feminino, duas jogadoras da seleção do Mali envolveram-se em agressões durante a entrevista rápida a uma atleta sérvia.

Visivelmente surpreendida com o que acontecia a poucos metros de si, a atleta da seleção europeia interrompeu a entrevista, enquanto algumas jogadoras do Mali tentavam separar as companheiras que se trocavam de razões.

A quarta jornada da fase de grupos ficou ainda marcada pelo recorde de pontos de uma seleção num só jogo em Mundiais, batido pelos Estados Unidos da América, que venceu a Coreia do Sul por 145-69.

O anterior recorde remontava ao ano de 1990 e pertencia ao Brasil, quando derrotou a Malásia por 143-50.